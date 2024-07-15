Kalp ameliyatı olmuştu! İbrahim Tatlıses hastane kapısında ağladı... Oğlu Ahmet yanındaydı

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren İbrahim Tatlıses, ciddi bir ameliyat geçireceğini açıklayarak, helallik istemişti.

"Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin" diyen Tatlıses ağlamıştı.

Kalp damarında tıkanıklık tespit edilen İbrahim Tatlıses'e önce anjiyo yapıldı, daha sonra 2,5 saat süren operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi.

Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses yine gözyaşlarını tutamadı. "Çok iyiyim" diyen Tatlıses "Allah bitti demeden bitmez!" dedi. Aramızda Kalmasın'da yer alan habere göre; Tatlıses 5 gün sonra da Bodrum'da sahne alacak.

YENİ BARIŞTIĞI OĞLU YANINDA

Taburcu olduktan sonra yaptığı ilk açıklamada yanında oğlu Ahmet Tatlıses vardı.

İbrahim Tatlıses son günlerde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündemde. Daha önce oğlu Ahmet ile küsen türkücü bu sefer de kızıyla kavga etti.

