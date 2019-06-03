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Kalp ameliyatı sırasında iç organları alev aldı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

İnanılmaz olay Avustralya'nın Melbourne kentine meydana geldi. 60 yaşında ismi açıklanmayan bir hastanın iç organları açık kalp ameliyatı sırasında alev aldı.

Kalp ameliyatı sırasında iç organları alev aldı!

Operasyonu yürüten Dr. Ruth Shaylor yaptığı açıklamada, iç organların aniden alev aldığını ancak kısa sürede müdahaleyle hastanın kurtarıldığını belirtti.

Ana arter damar aortun değişmesi için açık kalp ameliyatına alınan hastanın ameliyat için önce göğüs kafesi açıldı.

Ancak ameliyat sırasında bir komplikasyon yaşandı. Adamın göğüs kemiği kırıldığı sırada akciğerlerinden biri ameliyat ekibi tarafından patlatıldı. Ekip adamın sönen akciğerini yeniden şişirmek için yoğun oranda oksijen verdi ancak bu oksijenin bir kısmı diğer iç organlarına sızdı.

Bu sırada yüksek ısıya sahip bir ameliyat aleti operasyona dahil edildi ve bu sırada olanlar oldu. Alet organlara değdiği an adamın iç organları alev aldı. Hemen duruma müdahale eden ekip adamın iç organlarını söndürdü.

Oksijen kendi yanıcı bir gaz olmamasına rağmen bulaştığı maddeyi daha yanıcı kılmasıyla biliniyor.

Ameliyatın başarıyla tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada bu olayın tıp literatürüne geçtiği aktarıldı.

2018 yılında meydana gelen olay bir tıp konferansında kamuyla paylaşılırken adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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