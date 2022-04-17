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Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz! "İnsan değilsin"

17.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Atışı, Yasak Elma, Kefaret gibi popüler dizilerde rol alan Ege Kökenli, Menajerimi Ara dizisinde kendisini canlandırmıştı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Ege Kökenli'den dekolteli poz geldi.

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz! "İnsan değilsin"

Ünlü oyuncu Ege Kökenli pozlarıyla sosyal medyanın ilgisini çekti. İlk kez, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisi ile kamera önüne geçen Ege Kökenli yıllar içerisinde birçok dizi ve filmde rol aldı.

EGE KÖKENLİ'DEN DEKOLTELİ POZ

Ünlü oyuncu dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz!

Pozlarıyla dikkat çeken Kökenli'ye "Mahalle oturuşu", "İnsan değilsin" gibi yorumlar geldi.

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz!

29 yaşındaki Ege Kökenli Güneşin Kızları dizisinde Melisa Taşkıran rolünü oynamıştı.

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz!

Kökenli Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi aldı.

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz!

Sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri olan Kökenli'nin 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz!

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz!

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz!

Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz!


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Anahtar Kelimeler:
Ege Kökenli Instagram
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