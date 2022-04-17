Kalp Atışı'nın Bahar'ı Ege Kökenli'den dekolteli poz! "İnsan değilsin"

Ünlü oyuncu Ege Kökenli pozlarıyla sosyal medyanın ilgisini çekti. İlk kez, 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisi ile kamera önüne geçen Ege Kökenli yıllar içerisinde birçok dizi ve filmde rol aldı.

EGE KÖKENLİ'DEN DEKOLTELİ POZ

Ünlü oyuncu dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Pozlarıyla dikkat çeken Kökenli'ye "Mahalle oturuşu", "İnsan değilsin" gibi yorumlar geldi.

29 yaşındaki Ege Kökenli Güneşin Kızları dizisinde Melisa Taşkıran rolünü oynamıştı.

Kökenli Haliç Üniversitesinde konservatuvar eğitimi aldı.

Sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri olan Kökenli'nin 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.



