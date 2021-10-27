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Kalp krizi geçirdi, maç yarıda kaldı!

27.10.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya Kupası son 16 turunda Linz ile Hartberg arasında oynanan karşılaşmada herkesi şok eden bir an yaşandı. Linz'in 26 yaşındaki golcüsü Dwamena kalp krizi geçirdi, maç yarıda kaldı.

Kalp krizi geçirdi, maç yarıda kaldı!

Avusturya Kupası’nda son 16 turunda oynanan karşılaşmada herkesi korkutan bir an yaşandı. Linz ile TSV Hartberg arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin golcüsü Raphael Dwamena, bir anda yere yığıldı.

Olayın ardından sahada yer alan futbolcular, Ganalı’nın etrafında bir çember oluşturdu. Geçtiğimiz yıl kalbinde ritim bozukluğu tespit edilen 26 yaşındaki oyuncunun, kalp krizi geçirdiği açıklandı.

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Yaşanan olayın ardından Dwamena, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmaya ise ara verildi.

Dwamena’nın son durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

26 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce İsviçre’de Zürih, İspanya’da ise Levante ve Real Zaragoza gibi takımların da formasını giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Avusturya
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