SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kalp krizi geçiren antrenör hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren antrenör hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.12.2020 14:17 | Son Güncelleme

Ordu'nun Ünye ilçesinde antrenman hazırlığı yaparken kalp krizi geçiren dövüş sanatları antrenörü Kenan Balcıoğlu (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balcıoğlu, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

Kalp krizi geçiren antrenör hayatını kaybetti

35 yıldır wushu ve kick boks antrenörlüğü yapan Kenan Balcıoğlu, dün spor salonunda antrenmana hazırlandığı sırada fenalaştı. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balcıoğlu, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kenan Balcıoğlu için bugün Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in yanı sıra spor camiasının önde gelen isimleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Balcıoğlu, salgın tedbirlerine uygun olarak kılanan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Mehmet Solmaz koronavirüs kurbanıMehmet Solmaz koronavirüs kurbanı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti
Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı
Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı
Diagne'den şok hareket!
Diagne'den şok hareket!
Dilmen'den Kocaman örneği
Dilmen'den Kocaman örneği
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı!
Dorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesi
Dorukhan Toköz'den F.Bahçe hamlesi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi geçiren antrenör hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren antrenör hayatını kaybetti
Milli yüzücü Merve Tuncel'den dünya rekoru
Milli yüzücü Merve Tuncel'den dünya rekoru
Eski milli atlet Mehmet Solmaz koronavirüs kurbanı
Mehmet Solmaz koronavirüs kurbanı
Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. dünya şampiyonluğunu kazandı
Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. dünya şampiyonluğunu kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi
Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.