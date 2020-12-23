Kalp krizi geçiren antrenör hayatını kaybetti

35 yıldır wushu ve kick boks antrenörlüğü yapan Kenan Balcıoğlu, dün spor salonunda antrenmana hazırlandığı sırada fenalaştı. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından kalp krizi geçirdiği anlaşılan Balcıoğlu, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kenan Balcıoğlu için bugün Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in yanı sıra spor camiasının önde gelen isimleri ve çok sayıda sporcu katıldı. Balcıoğlu, salgın tedbirlerine uygun olarak kılanan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA

