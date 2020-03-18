YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Kalp krizi sonucu ölen Espiye Kaymakamı Baştürk, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu ölen Espiye Kaymakamı Baştürk, son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Cenaze törenine katılanların elleri dezenfekte edildi, maske dağıtıldı

ERZİNCAN (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun'un Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Baştürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Terzibaba Camisi'nin avlusuna getirildi.

Buradaki törene katılan, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Baştürk'ün yakınları ellerini dezenfekte etti, maske taktı.

Vatandaşlara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske dağıtıldı, elleri dezenfekte edildi.

Baştürk'ün naaşı, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Terzibaba Merazlığı'nda toprağa verildi.

Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Baştürk, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
Anahtar Kelimeler:
ceaze töreni erzincan Espiye Kaymakamı Dede Mustafa Baştürk

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Kayserispor’da asistler Bernard Mensah’tan

Kayserispor’da asistler Bernard Mensah’tan

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Korona virüsünün 7 psikolojik etkisine dikkat

Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü

Otomobil refüjdeki ağaçları yerinden söktü

JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu

JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu

KAYSİAD’dan ‘Korona virüs’ açıklaması

KAYSİAD’dan ‘Korona virüs’ açıklaması

Erzincan Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
12:35
İkindi
15:58
Akşam
18:39
Yatsı
19:56

Erzincan Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Çağla Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

Erzincan’da iş yeri, ev ve araçlara Türk bayrakları asıldı

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

Geyik, sulama suyu zammına tepki gösterdi

Geyik, sulama suyu zammına tepki gösterdi

Erzincan’da Obezite Merkezi hizmete girdi

Erzincan’da Obezite Merkezi hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.