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Kalyon Holding, Türkiye’nin geleceğine nefes oluyor

14.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu: - "Dikeceğimiz bu yeni 50 bin fidanla birlikte ise yıl sonunda 10 milyon 317 bin 420 ağaç dikmiş olacağız. Özellikle, ülkemizin akciğerleri konumunda olan Kazdağları bölgesine dikilecek on binlerce fidanla bu eşsiz doğal zenginliği gelecek nesillerimize taşımaya katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kalyon Holding, Assos ve Troya tünellerinde "Geleceğe nefes oluyoruz" ilkesiyle bölgeye 50 bin fidan dikecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyet gösterdiği her alanda odağına toplumsal faydayı alarak, temiz enerji yatırımıyla çevre dostu, doğanın tüm canlılarına saygılı bir çalışma modeli içinde olan Kalyon Holding, sürdürülebilirlik planı kapsamında, inşaatını üstlendiği Assos ve Troya tünellerinin açılışıyla eş zamanlı olarak Ayvacık-Küçükkuyu alanına 50 bin fidan dikimi gerçekleştirerek, bölge habitatına destek sağlıyor.

Çanakkale’yi İzmir ve Balıkesir’e bağlayan ve yaklaşık 50 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarının 5 dakikada geçilmesini sağlayacak olan Troya ve Assos tünelleri 11 Ekim itibarıyla hizmete girdi. Ayvacık-Küçükkuyu yolu üzerindeki Assos ve Troya tünellerinin tamamlanmasının ardından Assos Tüneli ile Küçükkuyu arasındaki 12,15 kilometrelik mesafe 2,52 kilometre azalarak 9,63 kilometreye düşürülürken; sürüş konforunu artıracak ve sürüş süresini 50 dakikadan 5 dakikaya düşürecek bölünmüş otoyol ile Kazdağı rampaları, daha konforlu hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu bölgenin iklimine ve ruhuna uygun zeytin ve kızılçam fidanlarını dikerken, bölgedeki karbon salınımının da yıllık bazda 4 bin 422 ton oranında azalacağını kaydetti.

- "Türkiye’nin en çok ağaç diken markası olma unvanımız devam edecek"

Kalyon Holding’in, gelecekte de yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak adına büyük önem atfettiği ve önemli yatırımlar yaptığı çevre konusunda imza attıkları en güçlü inisiyatiflerden birisinin de fidan dikimi olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Kalyon Holding çatısı altında İstanbul Polonezköy Kalyon Hatıra Ormanı, Çanakkale Kalyon Hatıra Ormanı, İstanbul Kemerburgaz Kalyon Hatıra Ormanı, Gaziantep Kalyon Hatıra Ormanı ve İstanbul Arnavutköy Kalyon Hatıra Ormanı ile doğanın bize emanet ettiği doğal varlıkları doğaya geri kazandırarak geleceği yeşertmek için çalışmalarımızı sürdürdük.

Kalyon markası altında grup şirketlerimizle birlikte toplamda 10 milyon 267 bin 420 dikimimiz söz konusuydu. Dikeceğimiz bu yeni 50 bin fidanla birlikte ise yıl sonunda 10 milyon 317 bin 420 ağaç dikmiş olacağız. Özellikle, ülkemizin akciğerleri konumunda olan Kazdağları bölgesine dikilecek on binlerce fidanla bu eşsiz doğal zenginliği gelecek nesillerimize taşımaya katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kalyoncu, Türkiye’nin en çok ağaç diken markası olduklarını vurgularken, bu unvanlarını korumaya ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

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