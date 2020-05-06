YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kamboçya Başbakanı "vatana ihanetle" suçlanan muhalefet lideriyle görüştü

Kamboçya Başbakanı "vatana ihanetle" suçlanan muhalefet lideriyle görüştü

ANKARA HABERLERİ  | 06.05.2020 10:28 | Son Güncelleme

Kamboçya Başbakanı "vatana ihanetle" suçlanan muhalefet lideriyle görüştü

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanan muhalefet lideri Ken Sokha ile bir araya geldi.

Cambodia Daily'nin haberine göre, Hun Sen, kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisinin (CNRP) lideri Kem Sokha ile görüştü.

Ken Sokha'nın Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in kayınvalidesinin ölümü üzerine taziye mesajı göndermesi ve cenaze törenine katılmasının ardından yapılması dikkati çeken görüşme 50 dakika sürdü.

Görüşmede, siyasi meselelerin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ken Sokha, "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılandığı davada suçlamaları reddetmişti.

Kamboçya'da iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) lideri Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

CNRP'nin o dönemdeki lideri Sam Rainsy, "hakaret" suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Rainsy'nin ardından CNRP'nin başına geçen Ken Sokha da "vatana ihanet" suçlamasıyla 3 Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı. Ken Sokha'nın suçlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten men etmişti.

Hun Sen ve CPP, 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Ken Sokha vatana ihanet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çorum'da apartman altında faaliyet gösteren döşeme atölyesinde yangın

Çatı yangını paniğe neden oldu

Çatı yangını paniğe neden oldu

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Başkan Çalışkan: “Resmi olmayan açıklamalara itibar etmeyin”

Ankara Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:57
Sabah
05:36
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:55
Yatsı
21:27

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Altınkan Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Canberk Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Eczanesi
Cankaya
Yaveroğlu Eczanesi
Cankaya
İrem Aşık Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Halkbank'tan küçük işletmelere "can suyu kredisi"

Halkbank'tan küçük işletmelere "can suyu kredisi"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

Sporun En Eğlenceli Hali Mamak’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.