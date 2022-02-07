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Kamboçya lideri, Myanmar'da tutuklu Avustralyalıyla ilgili açıklaması için özür diledi

07.02.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sean Turnell'in dün serbest bırakıldığını açıklayan Hun Sen, yanlış bilgilendirildiğini söyledi

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbe sonrası gözaltına alınan, devrik Aung San Suu Çii hükümetinde ekonomi danışmanı olarak görev yapan Sean Turnell'in serbest bırakıldığını söyledi, ardından Myanmar yetkililerinin bu iddiayı yalanlamasıyla hatasını kabul etti.

Hun Sen bu sabah yaptığı konuşmada, Myanmar'da darbe lideri General Hlaing'e talepte bulunması üzerine Sean Turnell'in dün serbest bırakıldığını söyledi.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı, Myanmar yetkililerinin Turnell'in tutuklu kalması yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtti.

Canberra'da yapılan açıklamada, "Avustralya Hükümeti, Profesör Turnell'in derhal serbest bırakılması ve haklarının ve refahının korunması çağrısını yineliyor." ifadesine yer verildi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Turnell'in tutukluluğunun birinci yılı münasebetiyle dün yaptığı açıklamada, "Profesör Turnell'in gözaltına alınması adil değil ve aleyhindeki iddiaları reddediyoruz." dedi.

Öte yandan Myanmar'da hükümet sözcüsü Zaw Min Tun da Turnell'in serbest bırakıldığı iddiasını reddetti.

Hun Sen daha sonra, Facebook hesabı üzerinden kendisine yanlış bilgi verildiğini söyleyerek yaptığı hatanın affedilmesini istedi.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığı da Hun Sen'in hata yaptığını doğrulayarak Turnell'in davasında "mahkeme süreci sona erdiğinde davanın yeniden gözden geçirileceğine dair güvence alındığını" bildirdi.

Sean Turnell, askeri darbenin gerçekleştiği sırada Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdilik güvende olduğunu ancak yaşananların Myanmar halkı için ifade ettiği anlamdan üzüntü duyduğunu belirterek Myanmarlıların çok daha iyisini hak ettiğini vurgulamıştı.

Dışişleri Bakanı Marise Payne, Avustralya vatandaşı Profesör Sean Turnell'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuş, Myanmar ile askeri bağların gözden geçirildiğini ifade etmişti.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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