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Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden kurtulamayan Carlos Kameni, Aykut Kocaman'ı eleştirdi. İspanyol basınına konuşan Kameni, Aykut Kocaman'ın kendisinden bir günde formayı aldığını ve yedek kalmasıyla ilgili kendisine hiçbir açıklama yapılmadığını ifade etti.

Kameni, Aykut Kocaman'ı bombaladı!

Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'ya röportaj verdi. Kameni'nin açıklamalarının hedefinde Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman vardı.

İşte Kameni'nin Türkiye'deki yaşamı ve kariyerine ilişkin birbirinden çarpıcı açıklamaları...

- Türkiye'de işler nasıl gidiyor?
"13 yıl İspanya'da yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelmek büyük bir değişiklik oldu. Fakat böylesine büyük bir kulübün parçası olmaktan ötürü çok mutluyum. Açıkçası oynamak beni mutlu eder. Ancak bu mümkün olmadı. Umarım sezonun bitişiyle beraber her şey değişir. Volkan Demirel sezona kötü başlamıştı ve o dönemde üst üste 6 maç oynama şansı buldum. Ama teknik direktörümüz Aykut Kocaman, hiç maç kaybetmememize rağmen bir günde benden formayı aldı. Bu biraz tuhaf bir durumdu ama 2002'den beri Fenerbahçe'de olan Volkan'ın bu takımdaki ağırlığını biliyorum. Dürüst olmak gerekirse bu kadar az oynamayı beklemiyordum. Bu durum beni çok kötü etkiledi. Futbolun rekabet olduğunun farkındayım ama burada sağlıklı bir rekabet yok. Volkan kaptan ve bu, onun için ciddi bir referans."

- Volkan'la ilişkin iyi mi?
"Evet, ben meslektaşlarıma saygı duyan ve neşeyle çalışan bir insanım. Benim az oynamamda onun bir kabahati yok. Seçimi yapan teknik direktör. Nedensiz bir şekilde forma giyemediğim zaman takımdan ayrılmayı düşünmüştüm. Çünkü kimse bana neden oynamadığım hakkında bir şey söylemedi. Şu an iki yıl daha kontratım var ve bu noktada kulübün de ne diyeceği önemli. Ama takımdan ayrılmayı düşündüğümü itiraf etmeliyim."

- Malaga'yla 2. Lig'de oynar mısın?
"Evet, bu mümkün. Malaga'yı da Espanyol gibi kanımda taşıyorum. Bu kulüpler hem bana hem de aileme çok şey verdi. Umarım bir gün emekli olmak için dönerim. Futbola vedamı Türkiye'de değil, İspanya'da yapmak istiyorum. Malaga'nın bütün maçlarını izledim ve taraftarlar takımı hep destekler. Malaga, birilerine ait bir kulüp değil. Bu takım herkesin."

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Anahtar Kelimeler:
Carlos Kameni Fenerbahçe aykut kocaman

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