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Kameni'den olay itiraf: Kendimi öldürmek istedim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, İspanya'da katıldığı bir yayında ırkçılığa uğradığı günleri anlattı.

Kameni'den olay itiraf: Kendimi öldürmek istedim

Fenerbahçe'nin sezon başında yollarını ayırdığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, 20 yaşında Espanyol'da oynadığı dönemde ırkçılığa maruz kaldığını ve çok zor günler yaşadığını belirtti.

Psikolojik olarak çok etkilendiğini kaydeden 35 yaşındaki kaleci, "Çok fazla konuşmak istediğim bir konu değil bu. Bu benim kaybettiğim bir savaş. Böyle bir şey yaşadığında, eve gidip kendini öldürmek istiyorsun. İspanya gibi bir ülkede bu nasıl yaşandı, anlamıyorum. Ben 20 yaşında böyle bir şey düşünüyorsam, 8 yaşında bir çocuk ne düşünür, hayal edin" dedi.

"ÜSTESİNDEN GELMEK ÇOK ZORDU"

Saldırıyı maçta yaşadığını söyleyen Kameni, "Sahadan ayrılmayı düşünmedim ama kendini kaybettiğin o an gerçekleşti. Hakem bana karşı çok nazikti ve gidebileceğimi söyledi. Devre arasında ne olduğunu anlamadım. Üstünden gelmesi çok zor bir şeydi, ancak zaman her şeyin ilacı." ifadelerini kullandı.

2004 ile 2012 yılları arasında Espanyol formasını giyen Kameni, 222 kez Katalan ekibinde oynadı.

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