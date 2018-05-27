Kameni isyan etti! 'Verin paramı gideyim'

Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerden Carlos Kameni'nin gitmeye niyeti yok.

Sarı-Lacivertliler’in kaleye yerli oyunculara emanet etme isteği kapsamında göndermeyi düşündüğü Kameni'nin, “Ayrılmamı istiyorsanız alacaklarımı ödeyin” cevabını verdiği aktarıldı.

F.Bahçe, 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan ve yılda 2.2 milyon euro kazanan 34 yaşındaki eldiveni takımdan yollarsa 4.4 milyon euro ödemek zorunda.

(Güneş)

