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Kameni isyan etti! 'Verin paramı gideyim'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Kamerunlu kaleci Carlos Kameni "Ayrılmamı istiyorsanız alacaklarımı ödeyin" dedi. Fenerbahçe yönetiminin Kameni'nin bu tavrı karşısında ne yapacağı merak konusu.

Kameni isyan etti! 'Verin paramı gideyim'

Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerden Carlos Kameni'nin gitmeye niyeti yok.

Sarı-Lacivertliler’in kaleye yerli oyunculara emanet etme isteği kapsamında göndermeyi düşündüğü Kameni'nin, “Ayrılmamı istiyorsanız alacaklarımı ödeyin” cevabını verdiği aktarıldı.

F.Bahçe, 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan ve yılda 2.2 milyon euro kazanan 34 yaşındaki eldiveni takımdan yollarsa 4.4 milyon euro ödemek zorunda.

(Güneş)

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Fenerbahçe Carlos Kameni

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