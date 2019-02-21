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Kameni: Umarım yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılırım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.02.2019 17:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Kamerunlu kaleci Carlos Idriss Kameni, İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'ya flaş açıklamalar yaptı. Kamerunlu kaleci, "Bu şekilde 1 yıl daha geçirmek benim için imkansız" dedi.

Kameni: Umarım yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılırım

MYNET.COM | Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İspanya'nın Marca Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi.

Marca Gazetesi tecrübeli kaleci ile yaptığı röportajı 'Kameni İstanbul'da cehennemi yaşıyor' başlığı ile verirken, Kameni'nin 1 Mart 2018'deki Beşiktaş derbisinden bu yana forma giyemediğine vurgu yapıldı ve '2017 yılında Malaga'dan İstanbul'a geldiğinde, 3 yıl boyunca her şeyin iyi olacağını düşündü ancak geçen sürede Kameni'ye tahmin edilemez bir mobbing uygulanıyor' ifadeleri kullandı.

"1 YIL DAHA KALMAM İMKANSIZ"

Kameni ise yaşadığı duruma rağmen futbolu bırakmayı düşünmediğini söylerken, 'Her şey dibe batar şekilde gitmesine rağmen futbolu bırakmayı hiç düşünmedim. Hala en üst seviyede oynamaya gücüm var ve artık İspanya'ya geri dönmek istiyorum. Burada oynamadan, 1 yıl daha kalmam imkansız' dedi.

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"UMARIM FENERBAHÇE'DEN AYRILIRIM"

Fenerbahçe'de oynayamamasının ilk nedeninin Aykut Kocaman olduğunu söyleyen Kameni, 'Geçen sezon Aykut Kocaman göreve geldi ve Kasım ayından itibaren beni kadro almadı. Bunun için bir neden de belirtmedi. Sonrasında Cocu geldi ve o da beni düşünmedi. Her gün antrenmanımı yapıp eve gidiyorum. Yaz aylarında umarım Fenerbahçe'den ayrılırım. Burada çok tatsız şeyler yaşıyorum ve hangi dünyada yaşadığımı sorguluyorum' şeklinde konuştu.

"VAN PERSIE VE PODOLSKI'YE DE AYNI ŞEYLER YAPILDI"

Türk futbolunu eleştiren Kameni, 'Bu tarz durumlar sadece Türkiye'de oluyor. Türk futbolu çok garip ve inanılmaz. Buraya gelmeden önce bana çok farklı şeyler söylenmişti ve ben de teklifi kabul ettim ama bu seviyede şeyler olacağını hayal bile edemezdim. Robin van Persie, Podolski gibi isimler de bu tarz durumlar yaşadı ve bu şekilde ayrıldı. Değişen bir şey yok' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda sadece 9 lig maçında kaleyi koruyan 35 yaşındaki kaleci, "Bu ülkedeki futbol dünyası çok garip. Umarım, buradaki durumumu önümüzdeki aylarda çözebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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