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Kamerun'da olmaz denen oldu! Hakem itiraz eden oyuncuya kafa attı... Dünya o maçı konuşuyor

Kamerun 2. Ligi'nde oynanan bir mücadelede oldukça ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın hakemi, kendisine itirazda bulunan ev sahibi takımın kaptanına kafa attı. İşte detaylar...

Kamerun'da olmaz denen oldu! Hakem itiraz eden oyuncuya kafa attı... Dünya o maçı konuşuyor
Berker İşleyen

Kamerun İkinci Ligi'nde oynanan IIsosha de Limbe ile APEJES Academy arasındaki maçta yaşanan olaylar dünya gündemine oturdu.

Karşılaşmanın son dakikalarında konuk ekibin penaltı golüyle başlayan gerginlik, ev sahibi takımın bir oyuncusuna gösterilen kırmızı kartla tırmandı.

SAHADA BÜYÜK KAOS

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Ev sahibi IIsosha de Limbe oyuncuları, kırmızı kartı protesto etmek için kaptan dışında sahaya oturarak maçı durdurdu. Bu sırada takım kaptanı, yedek kulübesine giderek bir not yazdı ve bunu kameraya göstermek için takım arkadaşlarını çağırdı. Ancak bu hareketi nedeniyle o da kırmızı kart gördü.

HAKEM KAFA ATTI

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Kaptanın hakeme yönelik yoğun itirazları sırasında, maçın hakemi kaptana kafa atarak oyuncuyu yere düşürdü. Buna karşılık kaptan, hakeme uçan tekme atarken, takım arkadaşları da olaya dahil olunca saha bir anda karıştı ve arbede yaşandı.

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Hakem Kamerun son dakika
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