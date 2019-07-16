Kamerun'da Seedorf dönemi bitti

Unvanını korumaya geldiği 2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda eden Kamerun Milli Takımı'nda, teknik direktör Clarence Seedorf ve yardımcısı Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.
FECAFOOT'tan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ağustos ayında takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam Seedorf ve yardımcısı Kluivert'ın sözleşmeleri feshedildi.
Futbolculuk kariyerinde Ajax, Real Madrid, Inter ve Milan formalarını giyen 43 yaşındaki Seedorf, teknik direktör olarak da Milan, Çin'in Shenzhen ve İspanya'nın Deportivo kulüplerini çalıştırmıştı. (AA)
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