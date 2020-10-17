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  4. Kamil Grosicki'nin transferini 21 saniye farkla kaçırdılar!

Kamil Grosicki'nin transferini 21 saniye farkla kaçırdılar!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Championship takımı Nottingham Forest'ın Kamil Grosicki transferini tamamlayamama sebebi ortaya çıktı.

Kamil Grosicki'nin transferini 21 saniye farkla kaçırdılar!

Kamil Grosicki'nin, transfer dönemi boyunca West Bromwich Albion'dan ayrılacağı konuşuluyordu.

32 yaşındaki oyuncu Bilic'in takımıyla Premier Lig'de mücadele etme şansını yakalasa da, Hırvat hoca tarafından herhangi bir maçta forma şansı tanınmadı.

Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Grosicki'nin düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istediği konuşuluyordu. Nottingham Forest oyuncuya talip oldu ve görüşmelere başladı. Polonyalı kanat oyuncusu transfer penceresi kapanmasına 1 dakika kala sözleşmeyi imzaladı.

21 SANİYE GECİKTİ

Grosicki imzayı atmasına rağmen sözleşmenin ayrıntılarının tamamlanmasıyla yaklaşık 21 saniyelik gecikme oldu. Transfer kayıt sistemi bu gecikme nedeniyle transferi onaylamadı ve Grosicki West Bromwich'te kaldı.

Nottingham Forest'ın bu konuyla ilgili bir tebliğ yayınladıktan sonra itiraz edeceği öğrenildi.

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