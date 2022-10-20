Kamil Koç, Goodyear güvenliğiyle "yola devam" dedi

İSTANBUL (AA) - Goodyear, sadece ürünleriyle değil, filolar için geliştirdiği lastik servis çözüm ve hizmetleriyle de öne çıkarken, bu hizmetleri tercih eden markalardan biri de Kamil Koç oldu.&ı

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin "ilk" kara yolu yolcu taşıma şirketi olan ve 96 yıldır faaliyetlerini sürdüren Kamil Koç, Goodyear ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

İş birliği kapsamında Goodyear, Kamil Koç için toplamda 23 kez saha çalışması gerçekleştirdi ve 51 araçta toplam 170 adet lastiği test etti. Proje sonunda önemli kazanımlar elde eden Kamil Koç, lastik alanında hem güvenlik hem de maliyet anlamında önemli iyileştirmelere de imza atmış oldu.

Kamil Koç, Goodyear ile yürüttüğü çalışmayla araçlarının lastik diş derinlikleri, lastik hava basınçları, araç mekanik aksamında gözle görülebilecek unsurlar, herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını gözlemlemek adına lastik kontrollerini gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında sadece lastik kontrolleri değil, aynı zamanda çalışma koşulları, araç bakım sıklıkları, sürücü beklentileri, saha koşulları, olumsuzluklara sebep olabilecek tüm riskler de araştırıldı.

Projenin son aşamasında Goodyear; Sava ve Kelly markalı lastiklerin kilometre başı birim maliyetlerini rakiplere istinaden filolara daha düşük maliyet sağladığı ve tercih edilmesi durumunda lastik operasyonunu daha düşük maliyetlerle yönetebileceklerini kanıtlamış oldu.

Goodyear'ın Kamil Koç ile hayata geçirdiği iş birliği sonucu filo yetkililerine "Fleet Force" plaketi verildi.

- "Kamil Koç olarak, proje ile önemli kazanımlara imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Lastikleri TAŞ Ticari Lastikler Direktörü Temel Doğanay, Goodyear olarak, Kamil Koç gibi sektörünün öncüsü ve lider markası tarafından tercih edilmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tek tedarikçi olarak hizmet vermediğimiz filoların bile lastik konusunda bizi referans noktası olarak değerlendirip filo ürün ve hizmetlerimizden yararlanması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oluyor. Goodyear olarak, Kamil Koç markası ile önemli bir iş birliğine imza attık. İlerleyen süreçte bu önemli iş birliğinin kapsamını daha da geliştirmeyi diliyoruz."

Kamil Koç Otobüsleri AŞ Türkiye Satın Alma Müdürü Mehmet Batı da "Sektörün en köklü markalarından biri olarak Goodyear ile yaptığımız bu iş birliğinin yenilikçi vizyonumuzla örtüştüğünü düşünüyoruz. Kamil Koç olarak, proje ile önemli kazanımlara imza attık. Bu önemli projede emeği geçen tüm Goodyear ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

