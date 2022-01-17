Kampüsistan’da Kaan Urgancıoğlu ile partnerdi! Göksun Çam'ın son hali sosyal medyayı sallıyor

Yargı dizisiyle öne çıkan Kaan Urgancıoğlu'nun eski dizileri de yeniden gündeme geliyor. Bunlardan biri olan Kampüsistan’da Kaan Urgancıoğlu ile partner olan Göksun Çam'ın son hali de merak edildi. Bir döneme damga vuran Kampüsistan'da Yeşim karakterine hayat veren Göksun Çam Instagram'da bir hayli popüler ve aktif.

Değişimi ile şaşırtan Göksun Çam yıllara meydan okuyor. Çam tiyatro eğitimi aldıktan sonra Royal Academy of Arts’da Shakespeare Dili ve Oyunculuğu üzerine yüksek lisans yapmış. Güzel oyuncu yalnızca başarılı oyunculuk kabiliyetiyle değil aynı zamanda yardımsever duruşuyla da beğeni topluyor.

Göksun Çam sosyal medyada sokak hayvanları için mücadele veriyor ve onlara yuva bulmak için elinden geleni yapıyor.

Hem başarılı kariyeri hem de yardımseverliğinin yanında güzelliğiyle de dikkat çeken 40 yaşındaki Çam'ın her paylaşıım beğeni topluyor. İşte Göksun Çam'ın son hali:



