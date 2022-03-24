Kamu Başdenetçisi Malkoç Zonguldak'ta gazetecilerle buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Zonguldak'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde gazetecilerle buluşan Malkoç, ilin keşfedilen doğal gazla beraber yeniden ülkenin gündemine oturduğunu söyledi.

Doğal gaz keşfinin kent ve ülke için çok önemli olduğuna dikkati çeken Malkoç, "Çağımız enerji çağı. Ukrayna'da ve dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen hadiselere baktığımızda önemli ölçüde bunların sebebinin enerji olduğunu görüyoruz. Tıpkı 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması gibi. İnşallah 21. yüzyıldaki bu enerji mücadelesi savaşsız sona erer. Ekonominin gerekliliğiyle ve insan hukukunu koruyarak enerji paylaşımı gerçekleşir." dedi.

Malkoç, Filyos'ta kurulan ve kurulacak tesislerin bölge ile kenti öne çıkardığını belirterek şunları kaydetti:

"Birçok sanayi, enerji kurumu, bu havzada hem yer alacak hem de tesisini kuracaktır. Bu tesisler kurulduğunda binlerce insan çalışacaktır. Zonguldak, potansiyeli ve geçmişi güçlü olan bir şehir. Eğer uygun projeleri Zonguldak eşrafı, yöneticileri, siyasetçileri hazırlarlarsa, Zonguldak bundan fevkalade iyi istifade edecektir. Ancak bu enerjideki dönüşüme, değişime projeyle yetişemezse, ister istemez buradaki imkanlar, ekonomik güç, Zonguldak'ın çevresindeki il ve ilçelere dağılacaktır. Yaptığımız çalışmalarda, görüşmelerde şunu gördüm; Zonguldak buna hazır bir şehir."

- "Avrupa, ucu kendine dokunmadan harekete geçmiyor"

Suriye iç savaşının ardından büyük göçün yaşandığını anımsatan Malkoç, "Bu dünyanın problemiydi ama komşumuz olduğu için Türkiye'nin üzerinde kaldı. Biz insanlığın onurunu ve haysiyetini korumak için bazı tedbirler aldık. Ama üzülerek söylüyorum, bunu hep beraber yaşadık. Avrupa, ucu kendine dokunmadan hiçbir tedbir almıyor, harekete geçmiyor. Bu konuda Türkiye'ye onlarca haksızlık yaptılar. Savaşı istemeyiz, kimse istemez ama oldu. Bir ay gibi kısa sürede 4 milyon Ukraynalı göç etti." ifadelerini kullandı.

Malkoç, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili rapor hazırladıklarını, bakanlıklara ve ilgili kurumlara bazı önerilerde bulunduklarını anlatarak, bunun çok faydasını gördüklerini dile getirdi.

Ukrayna'da yaşananlarla ilgili bazı ülkelerin ombudsmanlarına mektup yazdıklarını, tecrübelerini paylaşmak istediklerini kendilerine ilettiklerini aktaran Malkoç, Ukraynalı göçmenlerin yaşadıklarını bizzat yerinde izleyeceklerini ifade etti.

Daha sonra "Ombudsman Zonguldaklılarla Buluşuyor" programında sivil toplum kuruluşu üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelen Malkoç, sorunları dinledi.

