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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Gençler Alparslan olup Malazgirt'teki heyecanı hissetmeli"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 16:36 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: "Gençler Alparslan olup Malazgirt'teki heyecanı hissetmeli"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Gençler Alparslan olup Malazgirt'teki heyecanı hissetmeli, Kılıçarslan olup Haçlı Seferleri'ne karşı durmanın gururunu yaşamalı" dedi.

Malkoç, Cihanbeyli Belediyesinin Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlediği "Gençlik Tarihiyle Buluşuyor" konferansına katıldı.

Malkoç, konuşmasında tarih boyunca Türklerin hakimiyet kurdukları topraklarda özgürlüklerin teminatı olduklarını ifade etti.

Yakın geçmişten örnekler veren Malkoç, geçmişte Rum ve Yunanların dilinin yasaklanmadığını ancak Türkiye'deki bazı insanların ana dilinin yasaklandığını, başörtülü öğrencilerin eğitim göremediğini, Türk halk müziğinin bile yasaklandığını söyledi.

"Kendi tarihimiz bize unutturuldu." diyen Şeref Malkoç, "Gençler Alparslan olup Malazgirt'teki heyecanı hissetmeli, Kılıçarslan olup Haçlı Seferleri'ne karşı durmanın gururunu yaşamalı, Selahaddin Eyyubi olup Orta Doğu'da yabancı unsurlara diklenmeli, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih olmalı." dedi.

Gençlere bazı tavsiyelerde bulunan Malkoç, şöyle devam etti:

"Sizler bizim 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceksiniz. Bu ülkenin yarını siz olacak, 2053 hedeflerimizde ön saflarda siz oturacaksınız. Sizlerin katkılarıyla adalete, demokrasiye, insan haklarına dayalı bir 2023 Türkiyesi olacak. Unutmayın ki Türkiye Misak-ı Milli sınırlarından ibaret değil. Hangi alanda okuyorsanız o alanın en iyisi olmaya çalışın. En az iki yabancı dil öğrenin ki siz iş aramayın, girişimciler sizi arasın işe almak için. Afrika, Asya, Kafkasya, Balkanlar, Türkiye'den gelecek iyi yetişmiş gençleri bekliyor."

Malkoç, ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumunun hizmetleri hakkında bilgi de verdi.

Konferansa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ve Kaymakam Mustafa Kutlu da katıldı.

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Cihanbeyli Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç konferans konya

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