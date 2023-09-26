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Kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

26.09.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 60. kilometresi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.Ö., idaresindeki 06 ABE 232 plakalı kapalı kasa minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu aynı yönde önünde seyir halindeki V.Y idaresindeki 15 EY 599 plakalı araca arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet ardından şarampole girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sev edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan H.Ö., Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö.’nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kamyona arkadan çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

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