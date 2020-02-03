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Kamyona arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu: 1 ölü

EDİRNE HABERLERİ  | 03.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde önce kamyona sonra da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.Kaza, 3 Şubat Pazartesi gecesi saat 00.45 sıralarında meydana geldi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde önce kamyona sonra da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 3 Şubat Pazartesi gecesi saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Çanakkale - Keşan arasında seyir halinde olan 22 LH 207 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Tan, aynı istikamette giden O.K. idaresindeki 17 SG 744 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı sonradan fark eden kamyon ise yaklaşık 200 metre sonra durdu.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kaza kırım ekibi sevk edildi. İtfaiye kaza kırım ekibi, sıkışan sürücüyü otomobilden çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Tan’ın cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracıyla Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü O.K. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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