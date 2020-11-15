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Kamyondaki odunlar karayoluna düştü, iki araçta maddi hasar oluştu

KARABÜK HABERLERİ  | 15.11.2020 23:55 | Son Güncelleme

Karabük-Kastamonu karayolunda bir kamyondan düşen odunlara çarpan iki otomobilde maddi zarar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre olay, Karabük-Kastamonu karayolu Navsaklar köyü mevkiinde meydana geldi.

Karabük-Kastamonu karayolunda bir kamyondan düşen odunlara çarpan iki otomobilde maddi zarar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Karabük-Kastamonu karayolu Navsaklar köyü mevkiinde meydana geldi. Erkan Yirmibeş idaresindeki 45 L 2094 plakalı kamyonun dorsesindeki örtülü çadırın yırtılması sonucu odunlar karayoluna savruldu. Bu sırada kamyonun arkasından gelmekte olan iki otomobil düşen odunlara çarptı. Şans eseri kazada yaralanma söz konusu olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakika boyunca kapanan yol odunların kaldırılması ile araçların geçişleri kontrollü bir şekilde sağlandı.
Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlatırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Maddi zararın oluştuğu otomobildeki yolcu kamyonun arkasından geldiklerini ve düşen odunların üzerinden geçtiklerini söyledi.

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