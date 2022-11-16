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Kamyonet şoförüne ‘neden kaçtın’ diyerek tokat attı

16.11.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da seyir halindeki kamyonetin açık kalan kasa kapağı, yol kenarında oturan vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu.

Kamyonet şoförüne ‘neden kaçtın’ diyerek tokat attı

Kazazede yakınının, olay yerinden kaçtığını iddia ettiği kamyonet şoförüne tokat attığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak girişinde bulunan bir manavın önünde meydana geldi. Markete mal indirdikten sonra seyir haline geçen M.H. idaresindeki kamyonetin açık kalan kasa kapağı, manav dükkanı önünde oturan M.T.’ye çarptı.
Bir anda yere yığılan M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı vatandaş, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAMYONET ŞOFÖRÜNE TOKAT ATTI

Kaza sonrası öfkesine hakim olamayan M.T.’nin bir yakını ile sürücü M.H. arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Kazazede yakınının, ‘Neden kaçtın’ diyerek kamyonet şoförünü tokatladığı anlar kameraya yansıdı. Kamyonet şoförü de, "Ben fark etmedim zaten geri döndüm" diye konuştu.

Öte yandan, kazada yaralanan M.T.’nin kuzeni C.T.’nin de Nisan ayında aynı yerde el freni çekilmeyen sürücüsüz bir aracı durdurmak isterken, aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

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