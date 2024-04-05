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Kamyonet tarlaya takla attı: 1 yaralı

İHA İHA
05.04.2024 15:24
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya Kara yolunun 10. kilometresinde yaşandı. Edinilin bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BZ 783 plakalı Ford marka kamyonet, Beyşehir istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atarak girdiği tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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