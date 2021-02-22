YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Kamyonete çarpan kurye yaralandı

Kamyonete çarpan kurye yaralandı

22.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta, kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.Edinilen bilgiye göre kaza; Gaziosmanpaşa Bulvarı Orduevi yakınlarında meydana geldi.

Tokat’ta, kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Gaziosmanpaşa Bulvarı Orduevi yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Serkan K (29) idaresindeki kamyonete, Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halinde olan Mehmet D. (39) motosikletiyle çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Bir süre yolda sırt üstü kıpırdamadan yatarak bekleyen kuryeye sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kısa bir süre trafiğe kapanan yol trafik ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ivana yine formunda! Ivana yine formunda!
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
1/

Tokat Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
12:52
İkindi
15:53
Akşam
18:24
Yatsı
19:42

Tokat Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Mansızlar Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Öztürk Eczanesi
Turhal
Bizim Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

Mezarlık yolunu piste çevirdiler, bidonlarla kaydılar

Mezarlık yolunu piste çevirdiler, bidonlarla kaydılar

Kardan keçi yaptı

Kardan keçi yaptı

GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan yangında 7 iş yeri zarar gördü

GÜNCELLEME - Tokat'ta çıkan yangında 7 iş yeri zarar gördü

Gençlerden camilere dezenfektan desteği

Gençlerden camilere dezenfektan desteği

Tokat'ta çıkan yangında 7 iş yeri zarar gördü

Tokat'ta çıkan yangında 7 iş yeri zarar gördü

Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi

Kuaför ve güzellik merkezlerinde korona virüs denetimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.