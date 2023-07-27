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Kamyonetten 560 kilo demir çalan genç tutuklandı

27.07.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da hurda yüklü kamyonetten 560 kilo demir çalan 19 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Yeşilyurt Liman Yolu üzerindeki Ö.Ö.’ye ait park halindeki hurda demir yüklü kamyonette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetin üzerinden 560 kilo hurda demir çalınınca nakliyeci Ö.Ö. polise şikayette bulundu. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını 19 yaşındaki Ö.B.’nin gerçekleştirdiği tespit etti. Olayla ilgili firarda bulunan Ö.B. yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamak kabul etmeyen Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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