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Kamyonetten yola savrulan molozlar trafiği aksattı

OSMANİYE HABERLERİ  | 22.08.2020 17:04 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi çevre yolunda, bir iş makinesinden yol saçılan moloz ve hafriyatlar trafikte aksamalara neden oldu.Düziçi çevre yolunun Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinden geçen moloz ve hafriyat yüklü kamyonetin viraja hızlı girmesi dolayısıyla kumlar ve taşlar yollara savruldu.

Kamyonetten yola savrulan molozlar trafiği aksattı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi çevre yolunda, bir iş makinesinden yol saçılan moloz ve hafriyatlar trafikte aksamalara neden oldu.
Düziçi çevre yolunun Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinden geçen moloz ve hafriyat yüklü kamyonetin viraja hızlı girmesi dolayısıyla kumlar ve taşlar yollara savruldu. Sürücüsünün haberinin dahi olmadı plakası öğrenilemeyen kamyonetten yollara dağılan kumlar ve taşlar, yaklaşık 500 metrelik bir alana yayıldı. Vatandaşların olayı yetkililere ihbar etmesi üzerine yollara saçılan kum ve çakıllar, Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından su tutulmak kaydıyla temizlendi.
Yolun temizlenmesi sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alan Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Düziçi Belediyesi Zabıta ekipleri kısa süreliğine geçişleri tek şeritten sağladı.

Kamyonetten yola savrulan molozlar trafiği aksattı

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