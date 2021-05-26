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Kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kayıpları lise öğrencisini mucit yaptı

26.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Lisesi öğrencisi Kerem Bayhan, geliştirdiği "Kamyonlara Arkadan Çarpan Otomobillerdeki Can Kaybının Azaltılmasını Sağlayacak Elektro-Mekanik Çözüm Önerisi" projesiyle "REGENERON ISEF"te Türkiye'yi temsil etti ve ISEF'in Özel Ödül Organizasyonlarından "IEEE" tarafından dünya 1'incisi seçildi - Kerem Baylan: - "Bu projenin amacı kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybını azaltmaya yönelik bir elektromekanik sistem geliştirmek. Proje kapsamında çeşitli araba modelleri üzerinden testler ve denemeler yaparak tasarımımda olumlu sonuçlar elde ettim"

UĞUR SUBAŞI - Lise öğrencisi Kerem Bayhan, "Kamyonlara Arkadan Çarpan Otomobillerdeki Can Kaybının Azaltılmasını Sağlayacak Elektro-Mekanik Çözüm Önerisi" adlı projesiyle bu tip kazalarda can kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Galatasaray Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan ve İzmit Bilim ve Sanat Merkezi'nde de eğitim gören Bayhan, televizyonda izlediği trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına üzüldüğü için bu konuda bir çalışma başlattı.

Bayhan, çalışmalarının neticesinde kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlayacak aktif güvenlik sistemi geliştirdi.

Otomobillerin kaput kısmına uygulanabilecek mekanizmayla kaza şiddetini hafifletecek sistemi geliştiren Bayhan, projesiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği "2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda "Fizik" alanında Marmara 1'incisi ve Türkiye 2'ncisi oldu.

Bayhan, ayrıca projesiyle Türkiye'yi uluslararası bilimsel araştırma fuarı olan "REGENERON ISEF"te temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından seçildi.

Kerem Bayhan, 16-21 Mayıs'ta düzenlenen yarışmada "Büyük Ödül Kategorisinde" makine mühendisliği alanında dünya 4'üncüsü, Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı (ISEF) Özel Ödül Organizasyonlarından Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından ise dünya 1'incisi seçilerek 4 yıl boyunca karşılıksız burs almaya hak kazandı.

- "Proje üretiminin ülkemizin geleceğine çok katkısı olacak"

Kerem Bayhan, AA muhabirine, haberlerde gördüğü trafik kazalarının kendisini çok etkilediğini, bunu çözebilmek adına bir sistem geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Geliştirdiği projeyle geçen yıl TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması'na katıldığını anımsatan Bayhan, yarışmada fizik alanında Marmara 1'incisi ve Türkiye 2'ncisi seçildiğini belirtti.

Bayhan, sonrasında dünyanın en büyük üniversite öncesi proje yarışması olan ISEF'e katılmaya hakkı kazandığını, TÜBİTAK tarafından bu yarışmaya gönderilecek 13 kişilik gruba dahil edildiğini ve geçen hafta makine mühendisliği alanında dünya 4'ncüsü olduğunu, aynı zamanda IEEE tarafından dünyanın en iyisi seçilerek üniversite için burs kazandığını kaydetti.

Projesinin amacının kamyonlara arkadan çarpan otomobillerde oluşan can kaybını azaltmaya yönelik bir elektromekanik çözüm önerisi üretmek olduğunu ifade eden Kerem Bayhan, "Bu bağlamda araba üzerinde aktif güvenlik sistemi geliştirdim. Bunu deneysel ve similasyon testlerine soktum. Aldığım sonuçlarda üretime hazır bir prototip ortaya çıkardım. Proje kapsamında çeşitli araba modelleri üzerinden testler ve denemeler yaparak tasarımımda olumlu sonuçlar elde ettim." diye konuştu.

Projesi üzerinde yapılan test ve denemelerde gerçekle birebir örtüşen sonuçlar aldıklarını bildiren Bayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Testlerde can kaybına yol açacak hasara rastlanmadı. Bu gerçek hayata nasıl yansıtılır? Bunun çalışmasını yapıyorum. Üniversitede tıp okuyup tıp makineleri üzerine çalışmak istiyorum. Pandemi dolayısıyla fikrim bu yöne değişti. Proje geliştirme süreci zorlu bir süreç. Çeşitli aşama ve yarışmalardan geçerek bu noktaya geldim. Çok uzun ve yorucu bir süreç ama çalıştığınız zaman mükafatı da çok büyük oluyor. Akranlarıma önerim çalışmayı bırakmamaları. Proje üretiminin ülkemizin geleceğine çok katkısı olacaktır."

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