Kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kayıpları lise öğrencisini mucit yaptı

UĞUR SUBAŞI - Lise öğrencisi Kerem Bayhan, "Kamyonlara Arkadan Çarpan Otomobillerdeki Can Kaybının Azaltılmasını Sağlayacak Elektro-Mekanik Çözüm Önerisi" adlı projesiyle bu tip kazalarda can kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Galatasaray Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan ve İzmit Bilim ve Sanat Merkezi'nde de eğitim gören Bayhan, televizyonda izlediği trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına üzüldüğü için bu konuda bir çalışma başlattı.

Bayhan, çalışmalarının neticesinde kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlayacak aktif güvenlik sistemi geliştirdi.

Otomobillerin kaput kısmına uygulanabilecek mekanizmayla kaza şiddetini hafifletecek sistemi geliştiren Bayhan, projesiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği "2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda "Fizik" alanında Marmara 1'incisi ve Türkiye 2'ncisi oldu.

Bayhan, ayrıca projesiyle Türkiye'yi uluslararası bilimsel araştırma fuarı olan "REGENERON ISEF"te temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından seçildi.