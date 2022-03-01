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Kan bağışçılarına anlamlı hediye

01.03.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan bağışçılarına anlamlı hediye

Türk Kızılay ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gazi İl Halk Kütüphanesinin işbirliğinde düzenlenen kampanya kapsamında kan bağışçılarına kitap hediye edildi.

Kampanya kapsamında Türk Kızılay Çiftlik Kan Alma Birimi'nde birçok vatandaş kan bağışında bulundu.

Müge Anlı ve Dostları Kızılay Aşevi'nden ikramların yapıldığı programda, Gazi İl Halk Kütüphanesinin katkılarıyla "100 temel eser" arasındaki kitaplar bağış yapan vatandaşlara hediye edildi.

Kan bağışında bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın "Siz kan bağışlayın, biz kitap verelim" sloganıyla başlatıldığını belirtti.

Vatandaşları kan bağışına davet eden İpekdal, "Bağışın karşılığında da Gazi İl Halk Kütüphanemizden kan bağışında bulunan bütün vatandaşlarımıza, gençlerimize, birer kitap hediye ediyoruz. Böylece her zaman ihtiyaç olan kan bağışının ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak personelimiz, şube müdürlerimiz de bağış kampanyasına katıldı." dedi.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ise sloganlarının "Kan acil değil sürekli ihtiyaç" olduğunu hatırlattı.

Yeni tip koronavirüs ile mevsimsel koşullardan dolayı kan bağışında azalmalar olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Biz de bunun önüne geçmek adına her bağış noktamızda vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. O anlamda çok güzel bir etkinlik yaptık. Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz, Gazi İl Halk Kütüphanemize, kan bağışı çalışmalarımızda bize verdikleri bu anlamlı destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz. Kan bağışlayanlara kitap armağan ediyoruz."

Türk Kızılay Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Ali Bulut da dünyadaki en iyi armağanın kitap olduğunu aktardı.

Kızılay olarak tüm kurumlarla protokol yaparak kan bağışı almaya çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Hiçbir maddeyle yapılamayan, yalnız ve yalnız insandan temin edilen bir madde olduğu için kan tüm insanlık için önemli madde." diye konuştu.

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