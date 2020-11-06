Kana-Bıyık: Bizim için önemli bir geceydi

Gaziantep Fk oyuncusu Kana-Bıyık, Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi.
Kana-Bıyık açıklamasında; "Bizim için çok önemli bir maçtı bu gece. Herkes bizim hakkımızda kötü yorum yapıyordu. Uzun zamandır kazanamamızdan yana dert yananlar vardı. Bugün Gaziantep'i gösterdik." dedi.
Gaziantepli Kana-Bıyık açıklamasında; "Muhammet Demir'in attığı gol, maçın en güzel golüydü. Gol yedikten sonra hemen hızlı bir cevap verdik. Bu akşam oynadığımız gibi oynarsak herkese nasıl bir aile olduğumuzu gösteririz." dedi.
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