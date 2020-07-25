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Kanaat önderlerinden Kaymakam Türkmen’e ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kanaat önderlerini kabul etti.Bismil’deki kanaat önderleri, ilçeye yeni atanan Kaymakam Türkmen’e hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kanaat önderlerini kabul etti.
Bismil’deki kanaat önderleri, ilçeye yeni atanan Kaymakam Türkmen’e hoş geldin ziyaretinde bulundu. Kanaat önderleri ziyaret sırasında ilçenin önemli sorunlarını Kaymakam Türkmen’e iletti. Kanaat önderleri, özellikle ilçenin kanayan yarası haline gelen Bismil yolarının bir an önce yapılması için Kaymakam Türkmen’e ricada bulundu.
Ziyaret ile ilgili memnuniyetini dile getiren Kaymakam Türkmen, ilk defa ilçenin sorunları için bu kadar kanaat önderlerin bir arada gördüğünü ifade etti. Kaymakam Türkmen, “Bismil’in layık olduğu hizmeti alması için siz değerli kanaat önderlerinin desteğiyle elbirliği içinde çalışacağız. Ben insanların sesine kulak vermeyi onları dinlemeyi seven biriyim, sizler ise kanaat önderleri olarak halkın sorunları, taleplerini tarafsız bir şekilde bize anlatmanızı istiyorum. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı görevimi ifa edeceğim süre içerisinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Göreve geldiğim günden itibaren ilçenin eksikliklerini gidermek adına bugün ilçe merkeziden bulunan bozuk yollar için yama çalışması başlattık. Genel bir asfaltlama çalışması için DİSKİ altyapı çalışmasında sonra ilçede sıcak asfalt çalışması yapılacaktır” dedi.

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