Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'sine Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.
Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.10.764'lük zamanlamasıyla pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Mercedes takımının Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas 1.10.857 ile ikinci, Red Bull takımının Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise 1.10.937 ile yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı elde etti.
Pilotlar klasmanında lider konumda yer alan Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.10.996'lık derecesiyle dördüncü sırada kaldı.
11 Haziran Pazartesi günü TSİ 21.10'da başlayacak Kanada Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sebastian Vettel (Ferrari) 1.10.764
Valtteri Bottas (Mercedes) 1.10.857
Max Verstappen (Red Bull) 1.10.937
Lewis Hamilton (Mercedes) 1.10.996
Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.11.095
Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.11.116
Nico Hulkenberg (Renault) 1.11.973
Esteban Ocon (Force India) 1.12.084
Carlos Sainz (Renault) 1.12.168
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