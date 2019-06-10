Kanada GP'sinde kazanan Lewis Hamilton

2019 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Kanada GP'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. 4.361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta normal şartlarda finişi ilk sırada geçen Vettel, pist dışından Hamilton'ın önünü kapatarak dönüş yaptığı için 5 saniye cezası aldı. Bu kararla birlikte 2. sıradaki Lewis Hamilton, yarışın 1.'si olurken, Vettel de aldığı cezadan dolayı 2.'liğe geriledi. Charles Leclerc ise kendine 3. sırada yer buldu.
Yarış sonrası Sebastian Vettel, 1.'lik tabelasını Lewis Hamilton'ın arabasının önünden alıp kendi arabasının bulunması gereken yerin önüne koydu. Ödül törenine geçildiği esnada da Hamilton, Vettel'i podyumda kendi yanına çekti. Bu jeste teşekkür eden Vettel, kural gereği tekrar kendi yerine döndü.
Menajeri müjdeyi verdi! Onyekuru G.Saray'a...
İlkay'a maç engeli, düğüne gidemedi
Süper Lig'de Juan Mata bombası!
Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu
Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler
Transfer için tarih verdiler
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!
Umut Bulut'a sürpriz talip
Beşiktaş'tan Necip açıklaması
Milli futbolcumuz takımına veda etti
Beşiktaş'tan Süper Lig'in yıldızına kanca
Bu gurur Ozan Kabak'ın! Tarihi ödül...
Efsane kulüp 160 milyon Euro'ya satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum