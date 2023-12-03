KANAL D CANLI YARGI 74. BÖLÜM İZLE! Yargı saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı yayın akışı ve son bölüm özeti

Yargı 74. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin'in kızı Mercan'la olan sahneleri gündem olmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı saat 20.00'de başlıyor. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen Yargı, bu akşam 86. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

YARGI 73. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin kucağında son nefesini vermek üzere olan Tülin'i kurtarmak için daha önce hiç deneyimlemediği zorlu bir yol seçer. Osman bahçesindeki cesedin başkaları tarafından fark edilmesini önlemek için Çınar ile spontane bir plan yapar. Oyuncunun dizi setinde kendini vurması ile birlikte başlayan, çok bilinmeyenli dosya Metin, Eren ve Tuğçe'yi fazlasıyla meşgul eder.

KANAL D CANLI YARGI 74. BÖLÜM İZLE!

Ceylin farkında olmadan aradıkları katille burun buruna gelir. Ilgaz'ın başında olduğu emniyet, Tilmen Hukuk'u ablukaya alır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışır. Kadir'in parasını zar zor toparlayan Osman ve Çınar borçları bitirmeyi ve artık ilişkiyi kesmeyi umarken, Kadir'in onlar için bir planı daha vardır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni-2023

20:45 Yargı

00:15 Dilek Taşı

02:30 Poyraz Karayel

04:30 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken







