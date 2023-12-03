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KANAL D CANLI YARGI 74. BÖLÜM İZLE! Yargı saat kaçta başlıyor? Kanal D canlı yayın akışı ve son bölüm özeti

03.12.2023 19:33 | Son Güncelleme:
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Bugün Yargı 74. bölüm full izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Ceylin ve Ilgaz Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlamış ve Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelmişti. Son olarak 'Bugün Yargı saat kaçta başlıyor ve Yargı son bölüm' konularının yanıtı merak edildi. Peki, Yargı saat kaçta başlıyor? İşte YARGI 74. BÖLÜM İZLE EKRANI ile Kanal D canlı yayın akışı ve son bölüm özeti

Yargı 74. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat ve Cezmi Baskın gibi isimleri bulunduran Yargı'nın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Ceylin'in kızı Mercan'la olan sahneleri gündem olmuştu. Yargı yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın yeni bölüm bilgileri...

YARGI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı saat 20.00'de başlıyor. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen Yargı, bu akşam 86. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

YARGI 73. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin kucağında son nefesini vermek üzere olan Tülin'i kurtarmak için daha önce hiç deneyimlemediği zorlu bir yol seçer. Osman bahçesindeki cesedin başkaları tarafından fark edilmesini önlemek için Çınar ile spontane bir plan yapar. Oyuncunun dizi setinde kendini vurması ile birlikte başlayan, çok bilinmeyenli dosya Metin, Eren ve Tuğçe'yi fazlasıyla meşgul eder.

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KANAL D CANLI YARGI 74. BÖLÜM İZLE!

Ceylin farkında olmadan aradıkları katille burun buruna gelir. Ilgaz'ın başında olduğu emniyet, Tilmen Hukuk'u ablukaya alır. İçeride kalanlar ise dışarıda ne olduğundan habersiz kendi yöntemleriyle durumu kendilerince kontrol altına almaya çalışır. Kadir'in parasını zar zor toparlayan Osman ve Çınar borçları bitirmeyi ve artık ilişkiyi kesmeyi umarken, Kadir'in onlar için bir planı daha vardır.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni-2023
20:45 Yargı
00:15 Dilek Taşı
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken

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