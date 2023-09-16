Kanal D'den beklenmedik final kararı! O dizinin fişini çekti

Ekranların sevilen dizisi Ya Çok Seversen için alınan karar dizinin hayranlarını üzdü. Ay Yapım'ın resmi hesabında yapılan paylaşıma göre Kanal D'nin temmuz ayında yayınlanmaya başlayan dizisi Ya Çok Seversen erken final kararı aldı. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi de belli oldu.

KANAL D'DEN FLAŞ FİNAL KARARI

Başrollerinde ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Ya Çok Seversen dizisi 2 hafta sonra yayınlanacak olan final bölümü ile ekranlara veda edecek. Dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım, resmi Instagram hesabında Ya Çok Seversen dizisi adına alınan final kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Ay Yapım paylaşımında, "Türkiye'yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan 'Ya Çok Seversen' dizisi 2 hafta sonra yayınlanacak 13. bölümde final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

FİNAL TARİHİ

İlk yayınlandığında perşembe günleri ekrana gelen Ya Çok Seversen'in günü değişmiş ve cumartesi günleri yayınlanmaya başlamıştı. 16 Eylül Cumartesi akşamı 11. bölümü yayınlanacak olan Ya Çok Seversen, 30 Eylül Cumartesi akşamı 13. bölümü ile ekranlara veda edecek.



