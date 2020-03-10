YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kanal Yolu 2. etap çalışmalarında sona gelindi

Kanal Yolu 2. etap çalışmalarında sona gelindi

AYDIN HABERLERİ  | 10.03.2020 08:48 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokak’ta gerçekleştirilen 2.

Kanal Yolu 2. etap çalışmalarında sona gelindi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokak’ta gerçekleştirilen 2. etap çalışmaları kapsamında parke taşı döşeme çalışmaları başladı.
Projenin hazırlık aşamasından bugüne kadar çalışmaları yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bordür ve yol kazı işlemlerinin ivedilikle tamamlanması ve parke döşemelerinin başlamasıyla 2. etapta sona yaklaşıldığını müjdeledi.
Eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmaların büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Özcan; “Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi olarak bir ve beraber olmanın en güzel örneğini Yıldıztepe Mahallemizde gördük. Bugüne kadar emek veren, projemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 1. etap altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 2. etap çalışmalarımıza hızla başlamıştık. Nazilli’mizin en büyük sorunlarından biri olan, Yıldıztepe’nin kalbi Kanal Yolu’nda parke taşı döşeme çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak bu sorunu da çözmüş olacağız. Sabırla bekleyen, bizlere güvenen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kanal Yolu 2. etap çalışmalarında sona gelindi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Karesi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Aydın Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:20
Öğle
13:24
İkindi
16:42
Akşam
19:18
Yatsı
20:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Atasoy Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.