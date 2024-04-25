Kanala düşen tosunu itfaiye kurtardı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine kanala düşen büyükbaş hayvanın kurtarılmasını sağlayarak sahibine teslim etti. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Nalbatoğlu Mahallesi’nde kanala düşen büyükbaş hayvanın kurtarılarak sahibine teslim edilmesini sağladı. Sabah saatlerinde vatandaşların ihbarı ile olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinden bu yana kanalda olduğu öğrenilen tosunu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucunda bulunduğu yerden çıkartılan tosun, sahibine teslim edildi.





