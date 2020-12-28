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Kanalizasyondan çıkanlar ’Yok artık’ dedirtti

YALOVA HABERLERİ  | 28.12.2020 12:21 | Son Güncelleme

Yalova’nın Altınova ilçesinde belediye ekipleri kanalizasyonlarda temizlik yaptı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde belediye ekipleri kanalizasyonlarda temizlik yaptı. Hatlardan çıkan malzemeler ekipleri şaşkına çevirdi.
Altınova Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri, kanalizasyon temizleme çalışmasında tıkanıklıklara neden olan pek çok cisim görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Kanalizasyon sistemine gelişi güzel atılan ıslak mendiller, çocuk ve kadın bezleri ve plastik şişeler, çatal, kaşık, terlik, kum çuvalı, atık yağ gibi malzemeler atık su ve yağmu rsuyu hatlarının tıkanmasına ve su baskınlarının yaşanmasına sebebiyet veriyor.
Belediye Garaj Amiri Yusuf Yılmaz bu konuda vatandaşların hassas davranmasını isteyerek, “Atık su ve kanalizasyon terfi merkezlerimizde bulunan pompalar ve mekanik ekipmanlarımız, atılan bu tür atıklarla büyük zarar görüyor. Atık sularının düzenli akışını engelleyen plastik ve cam şişeler, teneke konserve kutuları, kumaş parçaları, saç, kum, atık yağlar, araç lastikleri, giyim eşyaları ve çuvallar gibi çeşitli kirletici malzemeler, terfi istasyonları ve arıtma tesislerinin çalışma sistemini bozuyor. Sık sık pompaları tıkayarak yıpranmalarına ve arıza yapmalarına neden olan bu maddeler, işletme bakım giderlerini de artırıyor” diye konuştu.

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