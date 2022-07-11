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Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

11.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

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