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Kandıra Hindisi koruma altına alınıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Hindisi’nin yeniden yaygınlaşması için koruyucu hekimlik hizmeti sunuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın unutulmaya yüz tutan Kandıra Hindisi’nin ilçe genelinde yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Hindisi’nin yeniden yaygınlaşması için koruyucu hekimlik hizmeti sunuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın unutulmaya yüz tutan Kandıra Hindisi’nin ilçe genelinde yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Asıl adı Amerikan Bronzu olan Kandıra Hindisi’nin merada otlaması, yüksek et tutması ve lezzeti büyük ilgi görüyor. Sağlık durumlarının ve beslenmesine dikkat edilerek bakım ihtiyacı karşılanan Kandıra Hindisi, Kocaeli Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından verilen veteriner hekim hizmeti desteğiyle koruma altına alınıyor. Koruyucu hekimlik, hayvanlarda oluşacak kalıcı hasarı engellerken, hayvanın et ve süt verimini arttırıyor. Ekonomik ve sürdürülebilirliği iyileştiren çalışmalar, hayvan yetiştiricilerini memnun ediyor.

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