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Kandıra sahillerinde maske denetimi

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Kandıra sahillerinde maske denetimi yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı Kefken Jandarma Karakol ekipleri ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında sahilde maske denetimi yaptı.

Kandıra sahillerinde maske denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Kandıra sahillerinde maske denetimi yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı Kefken Jandarma Karakol ekipleri ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında sahilde maske denetimi yaptı. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu bulunduğundan zabıta ve jandarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği maske ve mesafe kurallarına göre denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Hafta sonu yoğunluğundan dolayı zabıta ve jandarma ekipleri salgın döneminde hayati önem taşıyan maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Vatandaşların ise mase takma zorunluluğuna büyük ölçüde uydukları görüldü.

Kandıra sahillerinde maske denetimi

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