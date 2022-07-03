Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında hafta sonu hareketliliği

KOCAELİ (AA) - Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Kandıra'nın mavi bayraklı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Kent sakinleri ve çevre illerden gelen çok sayıda turist, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız, Kovanağzı, Cebeci, Seyrek ve Bağırganlı plajlarına akın etti.

Denize giren ve güneşlenen tatilcilerden bir bölümü su sporları yaparak eğlendi.

Bazı vatandaşların Kerpe'deki Kartal Kayaları olarak bilinen falezlerden denize atladıkları görüldü.

