Kandırıldığını söyleyen Sharon Stone’dan skandal itiraf: 'Başrol oyuncusuyla yatmamı istediler'

Sharon Stone yeni anı kitabı The Beauty of Living Twice'da (İki Defa Yaşamanın Güzelliği) 1992 tarihli erotik gerilim filmi Temel İçgüdü'yü çekmenin nasıl bir şey olduğunu anlattı.
Vanity Fair'de yayımlanan bir alıntıda, 63 yaşındaki oyuncu “korkunç” bir deneyimden bahsediyor:
"Rol, karanlık tarafımı düşünecek olursam şimdiye kadar yaptığım en zorlayıcı şeydi.
Korkunçtu. Çekimler sırasında üç defa uykumda yürüdüm, iki defa garajımdaki arabamda tamamen giyinik halde uyandım. Korkunç kabuslar gördüm."
Sharon Stone ayrıca, Michael Douglas'ın karakterinin Catherine Tramell'le ilk kez tanıştığı, şu anda meşhur olan açık bacaklar sahnesinde cinsel organının tam olarak ne kadar açıkta olacağına dair hiçbir fikrinin olmadığını da anlattı:
"Temel İçgüdü'yü çektikten sonra izlemem için çağırdılar. Deyim yerindeyse hepimizi susturan durum düşünüldüğünde beklenileceği gibi yönetmenle baş başa değildim, oda menajerler ve avukatlarla doluydu ve çoğunun projeyle hiçbir ilgisi yoktu. Vajina sahnemi ilk kez bu şartlar altında gördüm, bana 'Hiçbir şey göremiyoruz; sadece külotunu çıkarman gerekiyor, beyaz ışığı yansıttığı için külotunun olduğunu anlayabiliyoruz' demelerinden uzun zaman sonra."
Stone "Projeksiyon kabinine gittim, (yönetmen) Paul'ün (Verhoeven) yüzüne tokat attım, çıktım, arabama gittim ve avukatım Marty Singer'ı aradım" diye devam etti:
"Marty bana bu filmi bu haliyle gösteremeyeceklerini söylemişti. Bir mahkeme emri çıkarabileceğimi de. Birincisi, o dönemde filme bir X uyarısı verilecekti (yalnızca yetişkinler için -ç.n.). Bunun 1992'de olduğunu, Netflix'te erekte penisler gördüğümüz günümüzde olmadığını unutmayın. Ve Marty, sendikam Screen Actors Guild uyarınca, bu şekilde kıyafetimin altından görüntü almalarının yasal olmadığını söylemişti. Vay canına, diye düşünmüştüm. Gösterimden sonra, Paul'e Marty'nin benim için ortaya koyduğu seçenekleri bildirdim. Tabii ki, herhangi bir seçeneğim olduğunu şiddetle reddetti. Ben sadece bir oyuncuydum, sadece bir kadın; hangi seçeneklere sahip olabilirdim ki?"
82 yaşındaki Verhoeven, 2017'de “Sharon yalan söylüyor” demişti:
"Her oyuncu kendisinden iç çamaşırını çıkarması istendiğinde ve kamera oraya doğrultulduğunda ne göreceğini bilir."
Stone ayrıca, Temel İçgüdü'nün yapımına giden yolda maruz kaldığı cinsiyetçi muameleyi de anlattı ve bir yapımcının kendisine "ekranda kimyalarının uyuşması için başrolü paylaştığı oyuncuyu s****si gerektiğini" söylediğini aktardı.
Oyuncu hikayelerini sette tacize ve tecavüze uğradığını hisseden tüm oyuncular için ses çıkarmak adına kullanıyor ve şöyle yazıyor:
"Tacize, tecavüze uğrayan, işleri fidye olarak yaptırılan ve cinsel olarak zulüm gören tüm kadın ve erkeklerden haberdarım ve hepsi mahkemede bir günü hak ediyor. Bunun doğru olduğunu biliyorum. Suçların çözülebilmesi için her yerdeki polis arşivlerinde bulunan incelenmemiş cinsel saldırı delillerinin incelenmesi gerektiğini biliyorum. Bu eylemsizlik başlı başına gerçek ve esaslı bir suçtur."
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