Kandırıldığını söyleyen Sharon Stone’dan skandal itiraf: 'Başrol oyuncusuyla yatmamı istediler'

Sharon Stone yeni anı kitabı The Beauty of Living Twice'da (İki Defa Yaşamanın Güzelliği) 1992 tarihli erotik gerilim filmi Temel İçgüdü'yü çekmenin nasıl bir şey olduğunu anlattı.

Vanity Fair'de yayımlanan bir alıntıda, 63 yaşındaki oyuncu “korkunç” bir deneyimden bahsediyor:

"Rol, karanlık tarafımı düşünecek olursam şimdiye kadar yaptığım en zorlayıcı şeydi.

Korkunçtu. Çekimler sırasında üç defa uykumda yürüdüm, iki defa garajımdaki arabamda tamamen giyinik halde uyandım. Korkunç kabuslar gördüm."

SHARON STONE: YÖNETMENE TOKAT ATTIM

Sharon Stone ayrıca, Michael Douglas'ın karakterinin Catherine Tramell'le ilk kez tanıştığı, şu anda meşhur olan açık bacaklar sahnesinde cinsel organının tam olarak ne kadar açıkta olacağına dair hiçbir fikrinin olmadığını da anlattı:

"Temel İçgüdü'yü çektikten sonra izlemem için çağırdılar. Deyim yerindeyse hepimizi susturan durum düşünüldüğünde beklenileceği gibi yönetmenle baş başa değildim, oda menajerler ve avukatlarla doluydu ve çoğunun projeyle hiçbir ilgisi yoktu. Vajina sahnemi ilk kez bu şartlar altında gördüm, bana 'Hiçbir şey göremiyoruz; sadece külotunu çıkarman gerekiyor, beyaz ışığı yansıttığı için külotunun olduğunu anlayabiliyoruz' demelerinden uzun zaman sonra."