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Kano Federasyonu'nda Alper Cavit Kabakçı, yeniden başkan seçildi

28.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kano Federasyonu'nda Alper Cavit Kabakçı, yeniden başkan seçildi

Kano Federasyonu Genel Kurulunda Alper Cavit Kabakçı, yeniden başkanlığa seçildi.

Kano Federasyonun 7. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Olağan Genel Kurulu Ankara TZOB Otel'de yapıldı.

Genel kurula federasyonun 181 delegesinden 133'ü katıldı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından oy kullanılma işlemine geçildi.

Tek aday olan Kabakçı, oy kullanan 119 delegenin 116'sının oyunu aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Kabakçı, yaptığı teşekkür konuşmasında yeni başkanlık döneminde de tesisleşme ve altyapıya yatırıma devam edeceklerini söyledi.

2024 Londra Olimpiyat Oyunlarına katılımı hedeflediklerini ifade eden Kabakçı, "2028 ve 2032'deki olimpiyatlarında madalya alacak sporcular yetiştireceğiz." diye konuştu.

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