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Kanser hastalığı metastaz yapan şarkıcı Şimal'den üzen paylaşım! Saçlarını kazıttı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.09.2024 23:45
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Ünlü şarkıcı Şimal 2022 yılında meme kanserini yenmiş ve geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı. Geçtiğimiz aylarda hastalığına yine yakalandığını açıklayan Şimal sevenlerinden dua istemişti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Şimal'in hastalığı metastaz yaptı. Tedavi sürecindeki ünlü şarkıcı saçlarını kazıttı.

Ünlü şarkıcı Şimal uzun yıllardır hastalıklarla mücadele ediyor. 2022 yılında meme kanserini yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü isim bu kez hastalığın metastaz yapmasıyla sevenlerinden dua istemişti.

8 saatlik operasyonun ardından, tedaviye başlayan ve kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren Şimal, hastalığının metastaz yaptığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

ÜNLÜ ŞARKICI SAÇLARINI KAZITTI

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Hastalığı metastaz yapan şarkıcı saçlarını kazıttı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim yaşadığı tecrübeden bahsetti.

Şimal paylaşımında, "Biz iki kafadar yine yeni bir maceradayız. Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla. Saçlarım dökülmüş kaşım kirpiğim dökülmüş hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor aramızda kalsın" ifadelerine yer verdi.

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Şarkıcının paylaşımında yer alan açıklamanın devamı ise şu şekilde;

"Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta , benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü."

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Şimal sözlerini "Sizlere örnek olmak, farkındalık yaratmak adına tüm paylaşımlarıma çok dikkat ediyorum. Hormon pozitif bir kanser olmama rağmen beyine metastaz yapmanın zor olduğu düşünülse de , ben bunu 2 kez yaşamış biri olarak size tavsiyem başınız çok ağrıyorsa ve ağrı kesici geçirmiyorsa onkoloğunuza danışarak ilaçlı MR çektirin. Çünkü bana gelen mesajların çoğu ‘Abla senden duyduk korkudan gittik ilaçlı MR çektirdik benim de beynimde tümör çıktı’ oluyor. Çok üzülüyorum, Allah hepimizin yardımcısı olsun bu yüzden erken teşhis çok önemli. Normalde bu kadar uzun uzun yazmam ama bir kere yazıyım tam yazıyım istedim. Sıktıysam özür dilerim. Şu kısa hayatta belki birine daha faydam dokunur. Sizleri çok seviyorum" diyerek noktaladı.

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Şarkıcı Şimal
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