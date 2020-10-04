Kanser hastası baba hayata daha fazla tutunamadı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki bir çocuk babası Ali Gümüşkesen, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Ali Gümüşkesen 6 ay önce çeşitli sağlık şikayetleri ile başvurduğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ilik ve lenf kanseri olduğunu öğrendi. Hemen gerekli tedavisine başlanan Gümüşkesen, kısa süre önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Gümüşkesen için uygun ilik arayışına giren ailesi basın aracılığı ile duyarlı vatandaşları kök hücre bağışında bulunmaya davet etti. Yoğun bakım ünitesinde vatandaşlardan yardım bekleyen genç babanın dün gece saatlerinde durumu ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Gümüşkesen hayata gözlerini yumdu.

Evli ve bir çocuk babası olay Gümüşkesen’in acı haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Gümüşkesen’in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip İncirliova Çarşı Cami’nden kaldırılarak İncirliova ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

