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Kanserden korkmayın önlem alın

BURSA HABERLERİ  | 08.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kanserle mücadelede etkin tedavi yolları araştırılmaya devam edilirken uzman hekimler, düzenli sağlık taramalarının hayati önemde olduğunu söyledi.VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr.

Kanserden korkmayın önlem alın

Kanserle mücadelede etkin tedavi yolları araştırılmaya devam edilirken uzman hekimler, düzenli sağlık taramalarının hayati önemde olduğunu söyledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar ile Radyasyon Onkolojisi (Radyoterapi) Uzmanı Dr. Kemal Ekici, Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları OSMEK kursiyerlerini bilgilendirdi. Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde kanser vakalarının yüzde 30-50’sinin önlenebilir olduğunun düşünüldüğünü kaydeden Uzm. Dr. Mustafa Şahbazlar, “Kanserle mücadelede erken teşhisin önemi hayatidir. Bu yüzden 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda 1 klinik meme muayenesi, 2 yılda bir de mamografi çekilmelidir. Kalın bağırsak kanserine karşı da 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi yapılmalıdır. Rahim ağzı kanserlerine karşı da 30-65 yaş arası tüm kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi yapılmalıdır” diye konuştu.
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Kemal Ekici de radyoterapinin, iyonlaştırıcı radyasyon kullanarak kanserin tedavi edilmesi olduğunu belirterek yaklaşık 100 yıldır uygulanan etkin tedavi yöntemi hakkında, “Tüm kanser hastalarının yüzde 60-70’i kanser sürecinin herhangi bir anında radyoterapiye gereksinim duyar. Radyoterapi, günlük dozlara bölünerek fraksiyonlar halinde uygulanır. Hafta 5 gün verilir. Tedavi süresi, genelde küratif hastalarda 5-7 hafta arasıdır. Radyoterapi, iyonlaştırıcı radyasyon üretebilen cihazlarla dışarıdan uygulama şeklinde yapılır. Tümör küçülmesi, radyoterapiden sonra birkaç ay içinde ortaya çıkar. Bu sebeple etki için beklenmelidir” dedi.
Seminer sonunda OSMEK Yakup Aktaş Kültür Merkezi Sorumlusu Nuket Tuna, hekimlere teşekkür hediyesi takdim etti.

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