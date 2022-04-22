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Kansere dikkati çekmek için bisikletle yola çıkan iki kadın, Denizli'de

22.04.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansere dikkati çekmek için bisikletle yola çıkan iki kadın, Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Meme ve lenf kanserini atlatan Emine Aktürk ile arkadaşı Arzu Elibol, kanser hastalığına dikkati çekmek için "Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere" sloganıyla İzmir'in Bergama ilçesinden başlattıkları bisiklet yolculuğunda Denizli'ye ulaştı.

Aktürk ve Elibol'u Denizli'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Denizli gönüllüleri Güler Gürgüt ile Nuran Çağdaş Ören karşıladı.

Bisikletle Iğdır'a kadar gitmeyi planladıklarını ifade eden Aktürk, sıradaki hedeflerinin Burdur olduğunu dile getirdi.

Bisiklet sürmeyi 44 yaşında öğrendiğini ifade eden Aktürk, şöyle dedi:

"Daha önce hiç bisikletim olmadı. Çocuklarıma bisiklet aldım bir iki gün sürdüler bisiklet atıl durumda duruyordu ben de sürmeyi denedim. Sürmeyi çok zor öğrendim sürekli düştüm, kalktım öğrenemedim ve bunun için bir yıl çabaladım. Öğrendikten sonra bırakmadım önce bir iki sokak gezdim. Daha sonra sosyal medya hesaplarımdan başka kişilere ulaştım ve onlarla beraber bisiklet sürdük."

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