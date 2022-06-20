Kansere dikkati çekmek için İzmir'den Iğdır'a pedal çevirdiler

HÜSEYİN YILDIZ - İzmir'de iki yıl önce kanser teşhisi konulan, gördüğü tedavi ve bisiklet tutkusuyla sağlığına kavuşan 50 yaşındaki Emine Aktürk ile arkadaşı Arzu Elibol, hastalığa dikkati çekmek için Iğdır'a kadar pedal çevirdi.

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Emine Aktürk'e, 2020 yılında meme ve lenf kanseri teşhisi konuldu.

Kemoterapiyle tedavisine başlanan Aktürk, hastalıkla mücadelede moralini bozmadı ve tutkusu olan bisikletiyle hayata sımsıkı sarıldı. Tedavi sürecinde de bisikletiyle gezmeye devam eden Aktürk, kısa sürede kanseri atlattı.

Aktürk, yaşadığı zorlu sürecin ardından kansere dikkati çekmek ve hastalara moral vermek amacıyla arkadaşı Arzu Elibol ile Helenistik dönemin en önemli sağlık merkezi olan Bergama Asklepion Ören Yeri'nden esinlenerek "Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere" projesini başlattı.

Bu kapsamda, Anadolu turuna başlayan Aktürk ve Elibol, 17 Nisan 2022'de bisikletle İzmir'den Iğdır'a ulaşmak için yola çıktı.

Yol boyunca 64 gün pedal çeviren Aktürk ve Elibol, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna bisikletle seyahat edip amaçlarına ulaştı.

Emine Aktürk, AA muhabirine, kanserle mücadelede bisiklet hobisinin önemli rol oynadığını söyledi.

Hobisiyle hayata tutunduğunu gören doktorlarının başka hastalara da umut olabileceği tavsiyesiyle böyle bir projeye başladığını anlatan Aktürk, "Nasıl motive olduğumu gören doktorlarım bu turumuzda diğer kanser hastalarına da umut vermemizi söylediler, biz de yola çıkarken duyurumuzu yaptık, yollarda bu hastalıklarla ilgili birçok görüşme yaptık, bir hobinin insana gerek hastalıkta gerek normal hayatta nasıl iyi geldiğini göstermek için yola çıktık." dedi.

- "Buradan çok mutlu dönüyoruz"

Yol boyunca gördükleri ilgi ve sıcak karşılamadan son derece memnun kaldıklarını anlatan Aktürk, şunları söyledi:

"Bergama'dan çıkış amacımız Bergama'nın aslında bir sağlık şehri olduğundan 'Sağlığın Doğduğu Şehirden Güneşin Doğduğu Yere' sloganımızla bu şekilde bir geziye çıktık. Gezimizi burada noktalıyoruz. Yola çıkarken Iğdır'a gelip gelemeyeceğimizi biz de bilmiyorduk, şu an hedefimize ulaştık. İnanılmaz mutluyum. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'yu gözümüzle görerek, duyduğumuz o misafirperverlikleri buralarda gerçekten fazlasıyla yaşayarak hissettik, gördük, bilgilendik. Buradan çok mutlu dönüyoruz."

- "Anadolu'muzun, Doğu Anadolu'muzun ne kadar güzel olduğunu gördüm"

Arzu Elibol da seyahat boyunca çok güzel tecrübeler edindiğini belirterek, "Ne kadar modern, ne kadar güzel insanların olduğunu, Anadolu'muzun, Doğu Anadolu'muzun ne kadar güzel olduğunu gördüm. Her ırk ve dinden insanların uyum içinde, beraber yaşayabildiğini gördüm. Benim için çok güzel oldu, çevreme bundan sonra çıkın gidin gezin diyeceğim." ifadelerini kullandı.

